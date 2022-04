Debora Bloch posa ao lado do filho e altura impressiona

Nas alturas? Sim ou Com certeza?? Estamos falando do filho de Debora Bloch, Hugo Bloch. O jovem, de 22 anos, se formou Design de Games e a mamãe coruja compartilhou nas redes sociais fotos da graduação. Porém, o que chamou atenção mesmo foi a altura do rapaz, que tem 2 metros. Inúmeros comentários foram postados citando a diferença entre a atriz e ele.

Deborah também é mãe de Luiza, de 26. Ambos são filhos do casamento da atriz com o chef Olivier Anquier.

