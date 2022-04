Deborah Secco abre o jogo sobre vida sexual: ‘Hoje transo com prazer, não para performar’

“Eu tinha muito mais prazer na sedução do que no sexo, mas ok, era um preço a se pagar. E aí acabava consentindo e fazendo sexo para performar e agradar e manter essa sedução, continuar exercendo essa sedução e sendo essa mulher incrível que o cara sempre sonhou e desejou. Ou a mulher, enfim”, contou.

Sem tabus, a atriz ainda falou sobre julgamentos acerca do sexo por prazer. “Como a gente vai encher um copo de água porque tem sede, a gente tem que se tocar pra poder ter prazer, pra poder se conhecer. A gente quer ter relação sexual para ter prazer. isso não é feio, não é errado. A gente se julga muito, ainda sou muito julgada por isso. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa com minhas sensações. E brinco, me descubro, me testo quase que diariamente para saber para onde ir, o que eu gosto mais, como eu quero de novo, como não quero”, finalizou.

