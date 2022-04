Defesa Civil alerta para fortes chuvas em Salvador na madrugada do domingo (17)

Foto: Jefferson Peixoto/Secom

Por conta da frente fria que chegou em Salvador na madrugada deste sábado (16), o Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Codesal) e da Defesa Civil Nacional, alertam para a intensificação das chuvas a partir da madrugada de domingo (17).

No período de 24 horas, atualizado às 17:25h, os maiores acumulados de chuvas foram nas regiões de Mirante de Periperi (72,8mm), Ilha dos Frades (70mm), Itacaranha (66,mm), Praia Grande (61,2mm) e Pirajá (56,8mm). A tendência é de que as chuvas continuem até sexta-feira (22), reduzindo gradativamente de intensidade.

Plantão: A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199. As ocorrências podem ser acompanhadas em tempo real no site do órgão através do link.

Fique atento: A Defesa Civil de Salvador emite alertas por SMS para que a população não seja pega de surpresa. Envie um SMS com o número do seu CEP para 40199 e receba os boletins de alerta da Defesa Civil. O serviço é gratuito.

Leia mais sobre Salvador em iBahia.com e siga o portal no Google notícias.