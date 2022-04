Defesa Civil interdita trecho da rodoviária de Camaçari

Foto: Divulgação/Defesa Civil

A Defesa Civil interditou parte do terminal rodoviário de Camaçari, cidade da Região Metropolitana de Salvador, na sexta-feira (1º). O motivo foi a deterioração na parte metálica estrutural da rodoviária, onde passam cerca de 800 pessoas diariamente.

De acordo com Ivanaldo Soares, coordenador da Defesa Civil da cidade, o órgão recebeu uma denúncia de um usuário do espaço e foi ao local verificar o dano. “Após sermos contatados, por meio da denúncia anônima acionamos a Sinart, que é o órgão responsável pela gestão do terminal e iniciamos uma vistoria”, explicou Ivanaldo ao afirmar que depois da visita foi detectado um risco.

A Defesa Civil, órgão vinculado à Secretaria dos Serviços Públicos (Sesp) e a equipe técnica de gestão e engenharia da Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda (Sinart) não informou que tipo de serviço será feito no local nem o tempo de manutenção até que o terminal seja liberado.

