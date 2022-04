Delegado e policiais civis são presos em operação contra tráfico de drogas

Um delegado e três investigadores da Polícia civil foram presos em novo desdobramento da Operação Casmurro, iniciada há um ano. O delegado Marcus Alessandro de Oliveira Araújo e os investigadores da Polícia Civil Roberval Ferreira Leite, Edivan Ferreira do Rosário e Alcione de Oliveira Marques já tinham sido preso na mesma operação, iniciada há um ano.

Além deles, o empresário Cristiano Maciel Rocha também foi detido. As prisões atendem um pedido do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público da Bahia (MP-BA), concedido pela Justiça.