Delineado da Jade? Aprenda como fazer a nova tendência de make inspirada na personagem

Uma personagem tem tomado conta das telinhas nas tardes da TV Globo, Jade (Giovanna Antonelli) , protagonista da novela “O Clone”. A técnica conhecida como delineado duplo tem ganhado rumos internacionais e tem tudo para ser a nova tendência de make do momento.

O duplo risco, que veio a aparecer na segunda temporada da série “Euphoria”, tem um detalhe mega fofo. A make pode ser considerada a novidade na tendência dos delineados diferentes, que vem tomando as makes desde o ano passado. O pequeno risco, embaixo do comum tem uma pegada Y2K.

O termo te deixou perdida? Bom, essa sigla significa “year 2000” ou “anos 2000” e a volta daquilo que bombou nas plataformas de moda, internacionais ou nacionais.

A make que rememora o Y2K, tem caído no gosto das atrizes de Hollywood, assim como Joey King, protagonista do filme A Barraca do Beijo, já entrou na moda, se liga!

Separamos um tutorial simples de como fazer a tendência, confira!

@gabicarminatti passo a passo dessa make com delineado duplo que eu to obcecada ???? #makeup ♬ Envolver – Anitta

