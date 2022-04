Demorou para acordar: entenda por que Jessi foi eliminada do BBB 22

Bateu na trave. Jessilane é a 14ª eliminada do BBB 22. Em um paredão acirrado, disputado ao lado de Arthur, Douglas e Eliezer, a professora de biologia levou 63% dos votos e foi a última mulher a deixar a edição. A sister conquistou os brothers logo de cara pelo trabalho que realizava com surdos, mas, nem só de boa convivência sobrevive um brother no jogo. A baiana demorou para mostrar toda a garra e força de opinião.

Bastante próxima de Natália e Linn da Quebrada, a sister era de poucos aliados e chegou a ser chamada de “planta” nas primeiras semanas pelo pouco envolvimento no jogo. Porém com o passar do tempo ela conquistou fãs por não se deixar levar pela opinião alheia e por desafiar Arthur, o grande favorito ao prêmio. O que faltou para Jessilane afinal de contas?

Entenda abaixo os motivos que fizeram Jessilane deixar o BBB 22:



1. Rivalidade com Arthur

Com o passar das semanas, Jessilane mostrou que era sim capaz de impor a opinião dela e não tinha medo de confrontar Arthur Aguiar, que até mesmo as pessoas da casa já sabem que é o principal favorito ao prêmio.

Essa determinação e atitude de rivalizar com o brother trouxe a admiração de muitos telespectadores para a baiana mas também pode ter trazido muitos votos contra ela, já que o esposo de Maira Cardi possui fãs extremamente engajados com as votações.

2. Poucos aliados e segunda opção de vários

Embora não tenha criado rivalidades dentro da casa, Jessilane é aquela de “poucos amigos”. A sister teve as alianças restritas a Natália e Linn da Quebrada, e pouco se relacionava com os outros brothers.

Quem não interage pode até não ser o alvo da maioria da casa, mas com certeza se torna a segunda opção de muitos. Já na reta final, a professora se encontrava praticamente sozinha no jogo e acabou se unindo a Eliezer por falta de opção. Dessa maneira, era extremamente complicado se livrar da berlinda.



3. Necessidade de agradar? As DRs inconvenientes nas festas

Jessilane entendia que poderia ser a opção de voto de muitos participantes. Mas só os procurava para conversar durante as festas e após muita bebedeira. A sister guardava pequenos estranhamentos com os brothers e levava tudo para o lado pessoal, o que desagradou o público.

A professora procurou Douglas na festa após ele ser coroado líder. A sister falou que acreditava que ele não gostava dela e relembrou um momento na cozinha em que ele teria sido grosso com ela. O ator se sentiu tão pressionado que pediu para que os dois continuassem a conversa no dia seguinte.

4. Demora em se posicionar: o BBB não espera

O BBB é um jogo para ser jogado desde a primeira semana. A professora, porém, custou a entender isso. Ela levou bastante tempo para se posicionar nas dinâmicas e a combinar voto, além de não vencer provas, atitudes que desagradaram os telespectadores.

