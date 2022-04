‘Dendê santo’: saiba porquê se come comida baiana na Sexta-feira da Paixão

Vatapá, caruru, farofa de dendê e moqueca já são tradição na mesa e no prato dos baianos na sexta-feira santa. Mas de onde surgiu o costume e qual a relação com a data?

Primeiro, é preciso lembrar que as comidas de dendê são as principais opções do cardápio de toda sexta-feira, não apenas a da Paixão de Cristo. E se engana quem acredita que tem a ver com o candomblé.

O historiador, especialista em história da gastronomia, chefe de cozinha e Babalorixá, Elmo Alves, explica que a cozinha de santo é um cozinha onde o dendê, de fato, é um elemento importante. Mas nem todos os orixás aceitam o ingrediente.