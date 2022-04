Deolane Bezerra engata romance com empresário quase 1 ano após morte de MC Kevin

A fila andou para Deolane Bezerra. A advogada, ex de MC Kevin, que morreu em maio do ano passado, está vivendo um romance há cerca de um mês com o empresário paulista Antônio Mandarrari, de 29 anos.

MC Kevin morreu em maio do ano passado em dia 16 de maio, aos 23 anos de idade, após cair do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Ele e Deolane se casaram um mês antes numa cerimônia em Tulum, no México.