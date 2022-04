Dermage divulga vagas de emprego; veja os cargos e regiões

A Dermage, empresa nacional presente há mais de 30 anos no setor de dermocosméticos, abre NOVAS vagas de emprego para diferentes áreas de atuação pelo país. Confira a lista completa de oportunidades em aberto!

Dermage abre oportunidades de emprego pelo país

A Dermage, especialista no setor de cosméticos, cria produtos desenvolvendo fórmulas para cuidados da pele. A empresa busca entregar soluções para as mais diversas necessidades. Com produções feitas nos máximos parâmetros de qualidade, a marca já detém de premiações e recomendações de renomados especialistas.

Seu portfólio conta com mais de 200 produtos, e sua atuação já chega a 70 lojas físicas no país. A empresa também distribui seus produtos para farmácias e outras gigantes no segmento de beleza — como a Sephora.

Veja a lista completa de vagas de emprego na companhia:

Divulgador Jr Médico (São Paulo);

Vendedor Jr de Cosméticos (São Paulo);

Divulgador Jr Médico (Porto Alegre);

Vendedor Jr de Cosméticos (São Paulo);

Design de Produto Pleno (Rio de Janeiro).

Como se candidatar

Para concorrer a uma oportunidade na Dermage, o profissional deve conferir todos os requisitos do cargo almejado e se enquadrar neles. Além disso, também é importante que o trabalhador se atente às informações de atividades do cargo, benefícios e forma de trabalho. Para se candidatar, basta acessar a página do participante.

