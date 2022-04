Desabilitar Mostrar mais opções no menu de contexto do Windows 11 [2022]

O Windows 11 foi lançado com muitos recursos interessantes e aprimoramentos de design. Um dos novos recursos é Mostrar mais opções no menu de contexto. Ao clicar nesta opção, ela se expande e exibe todas as opções em animação deslizante. Mas muitas pessoas preferem o contexto de estilo antigo menu em vez do novo. E é possível desabilitar Mostrar mais opções no menu de contexto do Windows 11 e restaurar o menu antigo. Continue lendo para saber como fazer.

O Menu de Contexto oferece funcionalidade aprimorada ao oferecer ações que você pode realizar com o item. No entanto, às vezes pode ficar entupido com entradas indesejadas. Siga as etapas mencionadas abaixo para desativar Mostrar mais opções no menu de contexto:

Aberto Explorador de arquivos Clique em três pontos no canto superior direito e clique em Opções .

Clique em no canto superior direito e clique em . Navegue até o Visualizar guia e sob Avançado Definições marque a opção que diz Inicie a pasta Windows em um processo separado .

guia e sob marque a opção que diz . Clique em OK para salvar as alterações e reiniciar o dispositivo.

Agora você verá a pasta Explorador de arquivos com as opções tradicionais do menu de contexto do botão direito do mouse.

Desabilitar Mostrar mais opções via Editor do Registro

Você também pode remover Mostrar mais opções usando o editor de registro. Ao seguir as etapas mencionadas abaixo, certifique-se de não cometer nenhum erro, pois isso pode travar seu computador. Aqui está como você pode fazer isso:

Imprensa Windows + R para abrir o Correr caixa de diálogo.

para abrir o caixa de diálogo. Tipo regedit e pressione Enter.

Renomeie a nova chave como Desencaixe Desativado e pressione Enter.

e pressione Enter. Agora clique duas vezes na entrada criada e defina a base para Hexadecimal e os dados do valor como 1.

Clique em ok para salvar as alterações e reiniciar o dispositivo.

Empacotando

Foi assim que você pode desativar Mostrar mais opções e recuperar os menus de contexto antigos no Windows 11. Esperamos que as etapas mencionadas acima tenham ajudado você. Ainda assim, se você tiver algum problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo.

