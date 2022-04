Desativar a ferramenta Reporter de software no alto uso da CPU do Chrome

Você já ouviu falar da ferramenta Software Reporter na pasta do Chrome? Você já se perguntou por que está lá? Geralmente causa alto uso de disco e CPU no seu dispositivo. Por causa disso, parece mais um fardo do que uma ferramenta. Continue lendo para saber tudo sobre o software_reporter_tool.exe e por que ele está na pasta do Chrome.

O que é Software_Reporter_Tool.exe?

A ferramenta Software Reporter, também conhecida como limpeza, faz parte do procedimento de instalação do Google Chrome. Normalmente, esse recurso monitora malware e ferramentas que afetam o processamento do Chrome. Além disso, desativa softwares nocivos e relatórios que coletam e roubam dados do Chrome.

Este serviço não precisa de nenhuma configuração para funcionar, pois é um processo em segundo plano. Quando o Google Chrome é aberto, este utilitário começa a ser executado automaticamente. O Google o projetou para minimizar falhas e melhorar a experiência do usuário ao navegar no Google Chrome. Como sabemos, o Google Chrome usa vários plugins, extensões e processos para aprimorar a experiência do usuário. Embora o Relatório de software esteja lá com um propósito, você não pode apreciar sua memória e o consumo de recursos não.

Não está relacionado à conexão com a Internet, mas identifica principalmente programas que interferem no Google Chrome. Às vezes, você pode ver um arquivo executável de 54 KB chamado “software reporter tool.exe”. Se o aplicativo consumir muito disco ou CPU, uma notificação de que a ferramenta relatada pelo aplicativo Google Chrome parou de funcionar será exibida.

A desativação da ferramenta Software Reporter causa algum dano ao Chrome ou ao seu dispositivo?

O Google recomenda manter o serviço ativado e também não recomendamos desativar o repórter de software, a menos que seja necessário. Mas se você for desativá-lo, certifique-se de atualizar o sistema e as configurações de segurança do seu PC. Além disso, tenha cuidado com sites e links potencialmente maliciosos para se proteger de vírus e hackers.

Desativar a ferramenta Software Reporter Chrome

Não é recomendado desabilitar a ferramenta de relatório de software conforme mencionado acima. Se você ainda quiser continuar, vá em frente por sua conta e risco. Como você desativará um recurso de segurança, faça-o apenas se for necessário e você conhece as etapas para se manter seguro sem ele.

Abaixo mencionadas são as etapas para desativar o Software Reporter do Chrome:

Abra o Google Chrome e clique nos três pontos no canto superior direito.

Clique em Definições e expandir o Avançado opção.

e expandir o opção. Debaixo de Avançado opção, clique em Sistema .

opção, clique em . Desative a opção “Continue executando aplicativos em segundo plano quando o Google Chrome estiver fechado.”

Uma vez feito, o Chrome ativará automaticamente as configurações. Agora, o Software Reporter não obstruirá a memória do sistema.

Empacotando

Isso foi tudo sobre o software_reporter_tool.exe no Google Chrome. Como dito acima, é um processo em segundo plano que começa a ser executado automaticamente quando o Google Chrome é ativado. Não é recomendado desabilitar esse utilitário, pois pode gerar problemas de segurança. No entanto, você pode realizá-lo de qualquer maneira se souber como se proteger de um site malicioso. Se você tiver alguma sugestão ou dúvida, deixe um comentário abaixo.

