Descomplica recebe inscrições para programa de estágio neste sábado (16)

Hoje é o último dia para participar do processo seletivo da empresa

A Descomplica recebe inscrições para seu programa de estágio neste sábado (16). Ao todo, são oferecidas 12 vagas destinadas a estudantes das áreas de Tecnologia e Engenharia de Software.

Intitulada Programa de Estágio Tech, a iniciativa, cujo objetivo é atrair e reter novos talentos, tem duração de seis meses – e ao final o estagiário poderá ser efetivado.

Para participar do processo seletivo é importante estar matriculado em cursos de graduação das áreas de Tecnologia ou Engenharia, com previsão de formatura mínima em dezembro de 2022 e máxima dezembro de 2023. Ter muita vontade de aprender e não se importar com desafios, bem como disponibilidade para trabalhar remotamente e por 30h/semanais são elementos-chave também. Conhecimento em lógica de programação é considerado um ótimo diferencial.

Segundo a empresa, os estagiários terão um desenvolvimento completo, iniciando sua experiência com alguns treinamentos online e na sequência poderão colocar a mão na massa ao fazer um job rotation entre os times de tech. O time de engenharia da empresa, é importante notar, é formado por Squads e em cada uma delas há uma camada de gestão composta por Tech Manager, Designer Lead e Product Manager, além de Engenheiros de Software de todas as senioridades que irão possibilitar desenvolvimento e aprendizado contínuo. Por último, eles deverão elaborar um projeto único e inovador para a área.

Como se candidatar

As inscrições terminam hoje (16) e os interessados deverão se candidatar pelo site https://descomplica.com.br/estagiotech/. O processo seletivo será dividido em etapas, que incluem sessões de testes online, painel com RH e liderança técnica e entrevista com RH e gestor.