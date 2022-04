Desembargador Roberto Frank é reeleito pelo TJ-BA para compor a Corte Eleitoral do estado

Foto: Divulgação

O desembargador Roberto Maynard Frank foi eleito pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) nesta quinta-feira (13) para mais um biênio como membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). Com a reeleição, ele irá cumprir função na Corte Eleitoral do estado até 2024.

De acordo com o TJ-BA, a votação aconteceu durante sessão plenária do TJ-BA, gerida pelo presidente, desembargador Nilson Castelo Branco. O desembargador Roberto Frank venceu a eleição com 21 votos.

A posse na Corte Eleitoral baiana será realizada na próxima segunda-feira (18), às 14h30, na Sala de Sessões do TRE baiano, em cerimônia híbrida.

“Mais uma vez, agradeço ao desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia pela confiança no nosso trabalho e espero seguir atuando para que possamos prestar serviços de excelência, principalmente em um ano eleitoral”, afirmou o magistrado reeleito.

