DETRAN PB deve abrir concurso em breve

Sem o lançamento de um edital há dez anos, o DETRAN da Paraíba se encontra com falta de servidores para a realização dos serviços.

Portanto, existe a expectativa que um edital ocorra ainda durante este ano de 2022. Assim, com o lançamento de novos postos de trabalho na instituição será possível resolver a questão.

Repondo os cargos, então, os servidores ficarão menos sobrecarregados e o serviço terá uma maior qualidade.

Confira o que já se sabe sobre o certame, abaixo.

Governo fala sobre concurso do DETRAN PB

A divulgação da informação ocorreu recentemente pelo próprio superintendente do órgão, Isaías Gualberto.

Nesse sentido, durante uma entrevista, o representante do DETRAN confirmou que vem ocorrendo um estudo para analisar a viabilidade do lançamento de um novo edital de concurso.

“O único concurso que teve no Detran foi há 10 anos, é necessário, parte dos servidores efetivos já estão com tempo de aposentadoria, é importante, estamos terminando estudos, mas esse ano não dá tempo, porque temos que ter um trabalho técnico e demanda muito tempo. Mas estamos com um esboço, vamos trabalhar e espero em breve, se não for comigo como superintendente, mas com outro, ter concurso em breve”, relatou Gualberto.

No entanto, apesar da informação, o edital ainda não possui previsão para ser publicado. Isto é, visto que seu lançamento ainda vem sendo estudado pelo governo estadual.

Para a realização do processo, então, o Detran – PB ainda necessita de montar uma comissão responsável pela escolha da banca examinadora que ficará a cargo da realização do concurso.

Durante o ano passado, Gualberto relatou que a instituição já vinha analisando a possibilidade um novo concurso.

“Tem que fazer uma análise bem técnica e criteriosa. Desde 2013, foi o último concurso do Detran, e realmente há uma carência grande. Mas tudo isso tem que analisar”, disse o superintendente.

Último concurso do DETRAN PB

O último concurso público do Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba ocorreu durante o ano de 2012, ou seja, dez anos atrás. Na época, portanto, a Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (Funcab) foi a banca responsável pela a organização do concurso.

Assim, com a publicação do edital, houve a oferta de 108 vagas, divididas pelos seguintes cargos:

60 para agente de trânsito, que exigia nível médio.

30 para agente de vistoria, também de nível médio.

8 para advogado, de nível superior.

10 para analista de sistema, de nível superior.

Além do nível de escolaridade mínima, também se exigia Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B. Ademais, os salários variavam entre R$ 978,50 e R$ 1.957.

As taxas de inscrições eram de R$ 60 para cargos de nível médio e R$ 70 para vagas de nível superior.

Além disso, na época foram os candidatos passaram por provas objetivas, práticas e curso de formação para a seleção dos candidatos. Por fim, as funções que necessitavam de nível superior foram avaliadas por meio de prova objetiva, discursiva e de títulos.

Nesse sentido, é possível que o próximo certame siga com parâmetros semelhantes.

Inscrições para concurso do DETRAN AM se encerram

Recentemente, o Detran de Amazonas publicou que o período de inscrições para seu concurso público já se encerrou.

Assim, a instituição irá ofertar 183 vagas para os seguintes cargos dos níveis superior e médio: administrativa, TI, comunicação, contabilidade e outras.

Estes cargos, portanto, contam com remunerações que variam entre R$ 2.300 e R$ 5.500. A jornada de trabalho será de 08 horas diárias, até o limite de 40 horas semanais.

As inscrições ficaram disponíveis até o dia 06 de abril, por meio do site da banca organizadora, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Então, as provas têm previsão de ocorrer no mês de maio deste ano.

Este é o segundo concurso da instituição no estado, isto é, visto que o primeiro ocorreu em 1995. Contudo, os aprovados daquele ano acabaram sem convocação.

Portanto, em 2017, o Ministério Publico solicitou a realização de um novo concurso.

As inscrições para o concurso do Detran AM ocorreram por meio da internet, através do site oficial do IBFC, do dia 08 de março até o último dia 06 de abril, sendo o dia 07 a última oportunidade para a realização do pagamento do boleto bancário.

O valor da taxa de inscrição foi de R$ 65 para cargos do nível médio e R$ 75 para cargos de nível superior.

De acordo com o edital, então, do total de 183 vagas, 10% deste número se destina a candidatos portadores de alguma deficiência de acordo com os termos da Lei Estadual de número 4.605/2018, Lei 5.295/2020, Lei 5.296/2020 e alterações. Ademais, 2% são para portadores de Síndrome de Down, de acordo com a Lei 4333 de 30 de maio de 2016.

Quais serão os municípios de lotação?

As 183 vagas se destinam aos seguintes municípios do estado do Amazonas:



Apuí;

Autazes;

Barcelos;

Boca do Acre;

Carauarí;

Careiro Castanho;

Coari;

Eirunepé;

Guajará;

Humaitá;

Iranduba;

Itacoatiara;

Itapiranga;

Juruá;

Lábrea;

Manacapuru;

Manaus;

Manaquiri;

Manicoré;

Maués;

Nova Olinda do Norte;

Novo Airão;

Parintins;

Presidente Figueiredo;

Rio Reto da Eva;

São Gabriel da Cachoeira;

Tabatinga;

Tefé.

Dessa maneira, os candidatos aprovados se direcionarão a estas lotações.

Como será o processo de avaliação?

Por fim, as avaliações do concurso terão as seguintes etapas:



Prova objetiva , com questões do tipo múltipla escolha, de critério eliminatório e classificatório. Esta etapa, portanto, será realizada nas cidades de Manaus, Parintins, Tabatinga, Humaitá, Tefé e Eirunepé.

, com questões do tipo múltipla escolha, de critério eliminatório e classificatório. Esta etapa, portanto, será realizada nas cidades de Manaus, Parintins, Tabatinga, Humaitá, Tefé e Eirunepé. Prova discursiva , que apenas serão corrigidas caso os candidatos alcancem a aprovação na prova objetiva. A etapa discursiva será composta de 1 redação, no qual o tema será informado pela organização do concurso no momento da prova. Assim, para a confecção da redação, o candidato deverá redigir no mínimo 20 linhas e no máximo 30.

, que apenas serão corrigidas caso os candidatos alcancem a aprovação na prova objetiva. A etapa discursiva será composta de 1 redação, no qual o tema será informado pela organização do concurso no momento da prova. Assim, para a confecção da redação, o candidato deverá redigir no mínimo 20 linhas e no máximo 30. Teste de aptidão física , para candidatos aprovados na prova discursiva para o cargo de agente de trânsito. Estes, então, serão convocados para a realização do Teste de Aptidão Física (TAF), com caráter eliminatório.

, para candidatos aprovados na prova discursiva para o cargo de agente de trânsito. Estes, então, serão convocados para a realização do Teste de Aptidão Física (TAF), com caráter eliminatório. Prova de títulos, a candidatos dos cargos de nível superior. Desse modo, será necessário o envio de sua documentação para a realização Prova de Títulos, via link específico no site da banca IBFC, no período das 9h do dia 25 de abril às 16h de 27 de abril. A Prova de Títulos terá valor de 0 a 3 pontos.