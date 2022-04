Deu fome? Aprenda a fazer um delicioso cheeseburger com menos de 10 ingredientes

Foto: Reprodução/Panelinha Bateu aquela fome de segunda-feira? Um cheeseburger rápido e delicioso é aquela opção que vai te satisfazer e fazer lamber os dedos! Feito em casa, com ingredientes frescos, o hambúrguer fica ainda mais gostoso.

A receita do site Panelinha serve até quatro porções e fica pronto em menos de 1h. Confira e bom apetite!

720 g de fraldinha moída com gordura*

2 colheres (sopa) de água

2 colheres (sopa) de azeite

4 fatias de queijo prato ou o queijo da sua preferência

4 pães de hambúrguer

sal a gosto

pimenta-do-reino moída na hora a gosto MODO DE PREPARO

1. Corte os pães ao meio, transfira para 4 pratos e reserve. Se preferir, leve ao forno baixinho para aquecer.

2. Em uma tigela, coloque a carne, a água, o azeite e misture rapidamente com as mãos. Divida em 4 bolas (180 g cada) e achate, formando o hambúrguer. Coloque sobre uma superfície plana e vá acertando as laterais (empurrando para dentro). A ideia é formar uma paredinha reta para o hambúrguer ficar alto. Lembre-se de que ele encolhe ao cozinhar, por isso, deve ficar um pouco maior que o diâmetro do pão.

3. Com o polegar, faça uma marca bem no meio da carne – quando ela cozinha, dá uma inflada e, sem a marca, o hambúrguer fica abaulado. Se não for cozinhar na hora, leve para a geladeira, a carne deve estar bem fria.

4. Espalhe um pouco de azeite numa frigideira grande e antiaderente, que tenha tampa. Leve ao fogo alto. (Caso não tenha uma grande, use duas frigideiras ou faça em etapas, retirando os dois primeiros hambúrgueres 2 minutos antes do tempo e transferindo para o forno, sobre o pão. Assim eles terminam de cozinhar enquanto você prepara os outros dois.)

5. Tempere generosamente com sal um lado dos hambúrgueres. Vire e tempere o outro lado. Se quiser, tempere com pimenta-do-reino moída na hora.

6. Quando a frigideira estiver pelando, transfira a carne e tampe. Deixe dourar por 1 minuto e vire. Para um hambúrguer mal passado, deixe no total 4 minutos, virando de minuto em minuto. Para o hambúrguer ao ponto, são 6 minutos no total. No último minuto, coloque o queijo prato e regue com uma colherinha de água no meio da frigideira para deixar o queijo puxa-puxa. Tampe novamente.

7. Atenção: nem pense em apertar o hambúrguer contra a frigideira enquanto ele estiver grelhando!

8. Com uma espátula, coloque os hambúrgueres nos pães e sirva a seguir. Deixe a carne descansar por um minutinho antes de comer – ela fica mais saborosa, pois os líquidos internos se acomodam.