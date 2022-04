Dia das mães: ainda há dúvida? Veja uma lista de presentes para cada tipo de mãe

Foto: reprodução Le Biscuit

Ainda não escolheu o que vai dar de presente para mainha? O dia das mães está cada vez mais perto e sempre surge a dúvida na hora das compras. Para te ajudar a mirar certo na escolha, o iBahia deu uma pesquisada e encontrou presente ideal para personalidade de cada mãe, e claro para o seu bolso. Confere a lista e encontra o seu!

Se sua mãe é daquelas românticas, fazer um presente personalizado é a ideia perfeita. Que tal um café na cama na manhã do domingo? Na Le Biscuit encontramos todos os detalhes para montar aquela mesa bonita.

Sua mãe tem levado bem a sério a promessa de ano novo? Bom, então se ela faz parte do grupo de mainhas que levam o treino a sério, com certeza não tem erro, comprar algum material fitness é a escolha perfeita. Vale até acompanhar, já que nesse item separamos um achadinho Fit da Le Biscuit.

E quem disse que não tem um espaço na lista para as mães fãs de Vídeo Game? Se sua mãe for a pessoa que te ensinou tudo sobre jogos e mundo Geek, o presente da vez com certeza é a escolha perfeita para aqueles que estão com pouco dinheiro. Garimpando a internet, o iBahia encontrou um Headset por apenas R$ 49,99.

O filho que nunca ouviu aquele “me ensina a mexer nesse site?” que atire a primeira pedra! Mas o certo é que elas aprenderam, e andam cada vez mais conectadas. Se sua mãe é daquelas que não vive mais longe das redes sociais, separamos alguns itens que vão fazer a alegria do domingo… e dos seguidores dela também.

Sempre bonita, perfumada e chique? Se sua mainha só saí de casa depois de demorar no mínimo duas 2 horas se arrumando, esse presentes vão facilitar a sua vida. Nada que um secador ou maquiagens novos não resolvam. No site da Lebiscuit, encontramos diversos itens para o seu tipo de mãe, veja aqui.

E aí, já escolheu o presente da sua?

