Dia das Mães no Shopping Bela Vista é uma inspiração de amor

Mãe: palavra pequena, mas com um significado infinito. Mãe é exemplo de amor, de carinho, dedicação diária, orgulho e proteção. Amor incondicional que cuida, protege e fortalece. É dela o sorriso que conforta, a palavra que acalma e orienta. E para homenagear todo esse amor que transborda o Shopping Bela Vista criou uma campanha especial Dia das Mães Inspirado no seu Amor.

A data é uma das mais celebradas do ano, e para comemorar, o Shopping Bela Vista vai presentear seus clientes com uma promoção especial, que vai enaltecer a beleza de todas as mamães. A cada R$200 em Notas Ficais de compras realizadas de 15 de abril a 15 de maio, mais R$10, o cliente troca por um belíssimo conjunto de brincos e colar em semijoia em parceria com a loja Comparatto.

“Esta é a segunda maior data do varejo e é sempre muito aguardada pelos nossos clientes. Escolhemos um verdadeiro presente em formato de joia para contemplar todas as mães. Estamos ainda mais confiantes este ano com a maior flexibilização da pandemia e a nossa expectativa é de um aumento em 15% no fluxo de pessoas durante o período e em 15% nas vendas”, destaca o Gerente de Marketing do Bela Vista, Ticiano Cortizo.