Dia de Sorte: confira o resultado do concurso 593

Se você sempre faz uma fezinha para ganhar nos jogos de loterias, provavelmente deve ter jogado no sorteio do Dia de Sorte. Então, confira agora o resultado do concurso 593 do Dia de Sorte e descubra se você acertou os números e ganhou uma bolada! Acompanhe!

Confira o resultado do concurso 593 do Dia de Sorte

No dia 16/04/2022, foi realizado o sorteio do concurso 593 do dia de sorte. Seu prêmio estipulado é de 500 mil reais. Confira o resultado do concurso 593 do Dia de Sorte e veja se você foi o grande premiado com os números e o mês sorteados que você marcou.

20, 13, 02, 18, 29, 10 e 09

E o mês sorteado foi: Bola 12, mês dezembro

Veja como foi o resultado anterior

O concurso 592 foi realizado na quinta-feira, dia 14/04/2022. O maior pagamento para ele era de 300 mil reais para quem acertasse todos os números.

Confira quais foram os 7 números sorteados:

26 , 19, 22, 12, 10, 09, 04.

E o mês sorteado: Julho.

Veja como é possível jogar no Dia de Sorte

O dia de sorte possui 31 dias disponíveis para a sua escolha. Dentre eles, você precisa fazer uma aposta com 7 números pelo menos e 15 números no máximo. A cartela em que você realizará suas marcações é composta por 31 números e por todos os 12 meses do ano.

Quando você realizar a aposta mínima com os 7 números escolhidos, o valor dela é de 2 reais. No entanto, a cada número que você aumenta, o valor da sua aposta fica maior também.

Existe a opção de você solicitar uma surpresinha, onde o sistema fará o processo de seleção da escolha dos números por você.

Além da surpresinha, apostar em bolões também aumenta as suas chances e faz com que você consiga apostar mais números e não pagar tanto assim. Você pode optar por alguns que já estão previamente selecionados na casa lotérica ou, então, criar o seu próprio bolão.

Onde é possível fazer a aposta

Existem 2 maneiras de realizar a sua aposta. Você pode fazer presencialmente a sua aposta, como ela é realizada há anos. Para isso, é necessário que você vá até uma casa lotérica, solicite a sua cartela, faça a marcação dos números e depois efetue o pagamento dela no caixa. Assim, você receberá um comprovante de pagamento. Guarde-o em um lugar seguro, pois ele será essencial.

Além desta tradicional maneira, existe a possibilidade de você fazer a sua jogatina sem sair de casa, no conforto do seu lar. Dessa forma, a opção é realizar a aposta online. Pode ser através do aplicativo da Loterias Caixa ou por uma plataforma com acesso à internet, acessando o site.

Caso você resolva fazer online, precisa estar atento ao valor para fechar a sua compra. Quando você faz a sua jogatina online, será solicitado que você complete o valor mínimo como requisito para o fechamento da compra, e ele é de 30 reais.

Não importa qual seja a maneira, basta você apostar quantas vezes forem necessárias para obter o seu prêmio.

Veja quais são os dias de sorteio do dia de sorte

O sorteio do dia de sorte é realizado em 3 dias da semana, terças-feiras, quintas-feiras e aos sábados. No entanto, eles começam a ser sorteados a partir das 20h.

Para que a sua aposta seja efetivada para o dia que você quer concorrer, faça-a até às 19h.

Saiba como fazer a retirada do seu prêmio, caso você seja o ganhador do meio milhão

Se você for o ganhador do prêmio máximo, saiba que você pode fazer a sua retirada em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

No entanto, não é uma retirada física. Dessa forma, você deverá comparecer com o seu documento de identidade com foto, bilhete com o comprovante de pagamento e CPF.

Existe a opção de você solicitar, com a ajuda de um advogado, um procurador. Dessa forma, pode ser ele mesmo ou uma pessoa de confiança indicada por você, para fazer todo o trâmite burocrático que é necessário para a transferência do dinheiro para a sua conta. Aliás, isso é muito mais comum do que a gente imagina.

Os profissionais da agência bancária já são orientados para não fazer nenhum alarde em relação ao ganhador do prêmio.

Vale dizer que existem premiações a partir de 4 números acertados, sendo que elas são mais baixas. Então, caso você seja um dos ganhadores e se a sua premiação for menor do que 1.900 reais, existe a possibilidade de você fazer a retirada em uma casa lotérica, que pode ser ou não a que você fez a sua aposta.

Se você fez a conferência do resultado do concurso 593 do dia de sorte e não ficou satisfeito, pois você ainda não foi premiado, fique tranquilo e continue tentando! Afinal, só é possível ganhar se apostar constantemente!