Apostar na loteria é muito comum entre os brasileiros. Afinal, é uma ótima chance de ganhar uma ótima grana, não é mesmo? Ganhar uma bolada dessas resolveria vários problemas, como dívidas, por exemplo. Fora isso, sobraria muito dinheiro para curtir a vida e investir para aumentar o valor do prêmio. Então, se você apostou no Dia de Sorte, confira agora o resultado do sorteio 592 do Dia de Sorte. Acompanhe!

Dia de Sorte; confira o resultado do sorteio 592

O sorteio 592 do Dia de Sorte foi realizado na quinta-feira, dia 14 de abril de 2022. A estimativa para este concurso foi de 300 mil reais. Então, veja abaixo quais foram os 7 números sorteados:

26 , 19, 22, 12, 10, 09, 04.

Agora veja qual foi o mês sorteado: Julho.

Saiba como é possível jogar no dia de sorte

O Dia de Sorte é um jogo da loteria onde você escolhe os seus números da sorte. É possível fazer uma aposta mínima com 7 números e máxima com 15 números. A cartela é composta por 31 números e, além deles, os 12 meses do ano.

Existe a possibilidade de deixar o destino resolver a sua aposta para você, ele pode selecionar os números de maneira aleatória, através de uma jogada chamada surpresinha. Desse jeito, você não precisa se preocupar em selecionar os 7 números que você precisa jogar.

É importante salientar que 7 números equivalem a uma aposta mínima de R$2,00. Caso você queira apostar mais números, as suas chances vão aumentar e, consequentemente, o valor da sua aposta também. Pois você ficará ainda mais perto de ganhar o prêmio, então, de fato, o valor precisa ser mais alto.

Além disso, você pode apostar em algum bolão, que pode estar disponível em um caixa da lotérica ou, então, você mesmo fazer o seu bolão com pessoas que sejam próximas a você, as quais você tenha confiança.

Existe a possibilidade de fazer a aposta online?

É possível jogar no Dia de Sorte online, sim, basta você acessar o site da loteria ou baixar o aplicativo para fazer a sua aposta.

Quando você jogar online, perceberá que toda aposta que você fizer vai direto para o seu carrinho de compras, e para poder fechar essa compra e efetuar o pagamento, você precisa de um valor mínimo, que no caso é de R$30,00.

Além dessa maneira de jogar, existe a tradicional realizada através de uma casa lotérica, onde você seleciona a cartela do jogo, marca os números e o mês que você quer jogar e efetua o pagamento direto em um caixa. Após efetuá-lo, você receberá um comprovante com os números selecionados por você, já computados pelo sistema.

É fundamental guardar este comprovante, pois, caso você seja o ganhador, precisará dele para retirar o seu prêmio.

Quais são os dias de sorteio do dia de sorte?

Os dias de sorteio do dia de sorte são às terças feiras, quintas-feiras e também aos sábados. Os sorteios começam a ser realizados a partir das 20h. Sendo assim, é importante que você faça a sua aposta até às 19h, para não perder a possibilidade de participar daquele sorteio.

Caso você seja o premiado, veja o que fazer para obter o seu prêmio

Você começa a receber prêmios a partir de 4 acertos e o prêmio máximo quem leva é quem acerta os 7 números. Para quem acerta apenas o mês da sorte, também há premiação.

Se por acaso você teve os seus números ou mês sorteados, você precisa saber como fazer a retirada do seu prêmio.

Ela é bem simples e, dependendo do valor, você pode retirar tanto na casa lotérica como em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

O pré-requisito para fazer a retirada na casa lotérica é que o seu valor do prêmio não atinja mais do que 1.900 reais. Caso esse valor seja ultrapassado, você deverá retirá-lo na agência bancária.

Tanto a retirada em um lugar como em outro precisa ser feita com um documento de identificação com foto, CPF e o comprovante de pagamento do bilhete com os números que você apostou.

Para valores acima de 10 mil reais, além de fazer todo o processo burocrático, é necessário que você aguarde pelo menos 2 dias para então receber o seu prêmio.

Se apesar da sua tentativa, você não conseguiu dessa vez, não desanime. Existe um vasto mundo de apostas na loteria e você pode expandir as suas opções para apostar ainda mais.

É importante tentar quantas vezes forem necessárias para conseguir o tão sonhado prêmio. Não perca as suas esperanças e continue tentando até ser o ganhador do prêmio máximo. Afinal, existe uma frase popular que traduz o espírito da Loteria “só ganha quem aposta”.