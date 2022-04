Dia do Beijo: que tal aprender uma receita de beijinho recheado de Nutella?

Foto: reprodução PixaBay

Que beijinho doce! Nesta quarta-feira, dia 13 de abril, é comemorado o dia da demonstração de afeto que ultrapassa gerações: o beijo. Aquele que marca as grandes telenovelas e momentos de amor. Para marcar esse dia, o iBahia separou uma receita de um Beijinho de Nutella tradicional da Ana Maria Braga.

Confira:

Ingredientes

395 g de leite condensado

100 g de creme de leite

1 colher (sopa) de margarina

4 colheres (sopa) de leite Ninho

Aproximadamente 50 g de Nutella para confeitar

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes em uma panela e, antes de ligar o fogo, misture-os bem. Leve ao fogo baixo e não pare de mexer, até o ponto de desgrudar do fundo da panela. Coloque em um recipiente, cubra com papel filme e espere esfriar.

Unte as mãos com margarina, modele os brigadeiros e passe no leite Ninho. Coloque a Nutella em um saco de confeitar com o bico pitanga e leve à geladeira por 10 minutos. Faça um buraquinho no centro do docinho para a Nutella grudar e faça as pitangas.

