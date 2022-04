Dia do caçador? Saiba como será a morte de Maria Marruá em ‘Pantanal’

Nos próximos capítulos de “Pantanal”, uma passagem de tempo de 20 anos marcará a estreia da segunda fase da trama das 21h da TV Globo. É após essa virada que Maria Marruá (Juliana Paes) se despedirá da novela após uma tragédia.

Rute (Bella Campos), que será apelidada de Muda, por não ter nenhuma fala ao se encontrar com Maria e Juma, será a responsável pela morte da mulher que se transforma em onça e virou lenda no Pantanal.

Foto: Reprodução/TV Globo

Ela é filha do dono das terras que foi assassinado por Gil (Enrique Diaz) no começo da trama e irá atrás das duas com o intuito de se vingar pela morte do pai. Após o primeiro encontro, a falsiane será abrigada na humilde residência das Marruá e começará a desenvolver um carinho por elas.

Tempos depois, Lúcio (Erom Cordeiro) que viajou ao Pantanal junto com a Muda, voltará para terminar o serviço e matar Maria Marruá. Ele chegará de surpresa enquanto a mulher estiver sozinha no rio.

Foto: Reprodução/TV Globo

Maria vai virar onça para lutar contra o homem, mas ele conseguirá atirar nela antes de morrer. O tiro acertará a matriarca em cheio e Juma não conseguirá salvá-la. Após descobrir a morte, Muda ficará arrependida do acontecido e se emocionará com a dor de Juma.

Leia mais sobre Novelas no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias