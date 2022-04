Dia do Café: aprenda receita de mousse com grão queridinho para sobremesa

Foto: Nestlé/Divulgação

Nada mais justo do que comemorar o Dia do Café com um passo a passo inovador que vai além da bebida, né?! A receita de mousse de café é perfeita para a sobremesa, com um preparo super fácil de fazer e rendimento de 10 porções. Confira o passo a passo, dado pela Nestlé:

Receita de Mousse de Café

Ingredientes

6 colheres (sopa) de água

1 envelope de gelatina em pó sem sabor (12g)

meia xícara (chá) de leite líquido integral

2 colheres (sopa) de café em pó

1 leite condensado (lata ou caixinha) 395g

3 claras

3 colheres (sopa) de açúcar

Raspas de chocolate meio amargo em barra para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, junte à gelatina a água e leve ao fogo em banho-maria até dissolver. Em um liquidificador, bata o leite, o café, o leite condensado e a gelatina dissolvida até ficar homogêneo. Reserve. Em uma panela média, misture bem as claras e o açúcar e leve ao fogo baixo, mexendo vigorosamente sem parar por cerca de 3 minutos, tirando a panela do fogo por alguns instantes a cada minuto, continuando a mexer, para não cozinhar. Transfira para uma batedeira e bata até dobrar de volume. Incorpore delicadamente ao creme reservado, distribua em taças de sobremesa e leve à geladeira. Sirva com as raspas de chocolate em barra.

