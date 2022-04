dicas de franquias para embarcar nesse negócio

Já pensou em investir numa franquia de estética automotiva? Pois, se você gosta de carros e não sabe bem onde investir, essa pode ser uma excelente ideia. Sendo assim, nada mais justo do que você buscar negócios promissores para lucrar de forma segura. Confira a seguir e veja as opções que separamos hoje.

Dicas de franquias de estética automotiva

O setor automotivo é um segmento do ramo de franquias que possui uma boa garantia de lucro e de sobrevivência às crises econômicas. Obviamente, os serviços oferecidos precisam ser muito bem escolhidos para que o investimento seja verdadeiramente rentável. Portanto, nesse contexto, um dos campos mais promissores é o da estética automotiva.

A lógica é bem simples. O encarecimento dos veículos de grandes marcas, sejam novos ou seminovos, desestimula o consumidor a trocar o seu carro ou a sua moto. Na verdade, ocorre o efeito contrário. Ou seja, o consumidor busca estratégias para renovar o que já tem. Então, esse é o principal motivo, inclusive, que aumentou o faturamento das franquias de consertos, higienização e pintura dos automóveis.

A propósito, uma das grandes vantagens, ainda, é que esse setor abarca os pequenos empreendedores. Estes, por sua vez, possuem alguns benefícios competitivos frente a grandes empresários. Aliás, isso ocorre porque pequenas franquias podem oferecer um portfólio de serviços mais acessíveis com o mesmo grau de personalização para o cliente. Desse modo garantem uma maior fidelização do consumidor.

Com isso, selecionamos algumas dicas de franquias especializadas no segmento de estética automotiva para embarcar nesse negócio que só tende a crescer.

Acquazero é uma das franquias de estética automotiva

É uma franquia que oferece serviços de limpeza e de estética automotiva com produtos ecológicos e de baixo impacto ao meio ambiente. Aliás, é a franqueadora do setor que mais cresceu no Brasil no ano de 2020, 153%, mostrando uma excelente capacidade de manejar estratégias em períodos de crise.

Os produtos, então, são 100% biodegradáveis e são diversos os serviços. Pois, vão do polimento, enceramento, vitrificação a impermeabilização de estofados, entre outros.

Ainda, a franquia é a única do segmento que possui um marketing ativo. Com isso, fornece um suporte avançado de produção de artes de divulgação. Além disso, ainda oferece consultoria audiovisual para o franqueado.

Então, o investimento inicial mínimo é de 30 mil reais. Enquanto, que o faturamento médio gira em torno de 70 mil reais e o prazo de retorno varia entre 3 e 24 meses.

Bono Pneus

É uma franquia antiga no mercado, fundada há 30 anos, que oferece serviços específicos para a parte mais baixa do carro, chamada de “Under Car”. Com isso, há um grande investimento em tecnologia para melhoramento da estética do veículo, principalmente dos pneus.

A propósito, a franqueadora preza a acessibilidade. Com isso, possui preços competitivos com outras marcas do mercado, sempre mantendo a qualidade dos equipamentos e o rigor técnico do serviço.

O investimento inicial mínimo é de 430 mil reais. Enquanto que o faturamento médio é a partir de 250 mil reais e o prazo de retorno varia de 24 a 48 meses.

DryWash

É uma franquia bastante consolidada no mercado e que já atua no setor automobilístico desde 1994. Pois, a DryWash oferece serviços para aprimoramento da estética de veículos, com foco na conservação, na limpeza e na reparação rápida da pintura. Apesar de não ser 100%, os métodos e os produtos tendem a ser sustentáveis e seguir um padrão ecológico.

Em suma, um diferencial da franqueadora é que existem dois tipos de modelos. Em um deles, não é preciso um investimento inicial para a abertura de uma unidade. Então, o franqueado recebe uma loja com estrutura já pronta e em funcionamento ativo no comércio local. Outra vantagem é que o pagamento ocorre apenas após o recebimento do lucro.

Enquanto que a outra modalidade é a mais convencional, necessitando de um capital para a abertura de uma unidade da marca. Sendo assim, o investimento inicial, então, pode variar de 18 mil a 250 mil reais. E o prazo de retorno varia entre 6 e 18 meses.

Freewet

Por último, a Freewet é uma franquia que oferece serviço de limpeza a seco. Além de outros encargos de estética automotiva. Além disso, o modelo de atuação da franquia é totalmente pautado na sustentabilidade. Assim como, na ideia de inclusão social. Desse modo, os preços tendem a ser muito acessíveis para a população geral.

A propósito, a sua fundação é relativamente recente. Ocorreu em 2011. Contudo, tem bastante sucesso, pois, possui 124 unidades, das quais 120 são franquias.

A empresa também preza a transparência para os seus franqueados. Por isso, costuma partilhar todas as informações sobre lucros, rendimentos, crescimentos, quedas, etc. Ademais, o foco da franqueadora é otimizar o uso de recursos naturais. E, também, oferecer suporte para que os associados desenvolvam as competências de atuar desse modo.

Para se tornar um franqueado, então, é preciso investir, no mínimo, 4 mil reais. Enquanto o faturamento médio gira em torno de 5 mil reais. Por fim, o prazo de retorno, ou seja, lucro varia de 1 a 3 meses.