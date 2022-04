Dicas de ouro: conheça 4 formas para harmonizar o tom da maquiagem com as roupas

Costumamos deixar a make como última parte na hora de sair. A intenção é sempre prolongar o tempo e a qualidade, mas na hora sempre surge a dúvida “e agora, será que combina com a roupa?”. Bom, com a ajuda da consultora de estilo, Camile Stefano, o iBahia separou quatro dicas para te ajudar.

Camile começa ressaltando que a maquiagem nem sempre precisa combinar as cores. É isso mesmo, apesar de ser meio confuso, consultora explica que o importante é encontrar o equilíbrio das cores escolhidas para o rosto com a paleta das peças.

Combinação com equilíbrio:

A primeira dica é priorizar os tons que combinam com a pele. “Esse é o caminho seguro na hora de equilibrar a maquiagem com qualquer roupa, pois o resultado será um match natural”, explica.

Sobre tonalidade, a segunda dica de Camile é pensar no visual como uma cartela de cores. Vale pensar em contextos, como: a sombra verde escura cai bem com o casaco marrom, assim como o roxo e o vinho se ajustam perfeitamente com o jeans azul escuro”, ressalta.

O batom talvez seja o maior dilema das makes mais básicas, então a terceira sugestão da consultora de imagem é pensar no contraste entre maquiagens suaves para o dia e mais carregadas para a noite.

Foto: Reprodução Instagram

A quarta dica é ir com tudo nas novas tendências monocromáticas, optando maquiagem na mesma cor predominante da roupa.

Se liga nessas inspirações:







