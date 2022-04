Dicas para ajudar crianças e adolescentes com o dever de casa

As atividades e trabalhos que os professores designam para crianças e adolescentes realizarem em casa são parte importante do processo de aprendizagem. Além disso, muitas vezes essas tarefas são usadas pelos docentes com finalidade avaliativa. Através dessas atividades, os professores podem entender as demandas dos seus alunos, por exemplo.

Nesse sentido, o processo de ensino-aprendizagem continua fora da sala de aula. Por isso, os pais e responsáveis devem auxiliar as crianças e adolescentes com o dever de casa.

Muitos pais e mães têm dificuldade de ajudar os filhos com as tarefas escolares por conta da rotina corrida e devido às demandas profissionais. Pensando nisso, apresentamos três dicas de como auxiliar os estudantes mesmo com todas as outras demandas.

Defina um horário fixo

Em primeiro lugar, o ideal é estabelecer um horário fixo diário para fazer as tarefas. No caso de crianças pequenas, é necessário sempre ter um adulto para ajudar no dever de casa. Portanto, escolha um horário no qual tenha pelo menos um adulto disponível para a criança.

Os adolescentes já possuem mais independência, então eles mesmos podem escolher o melhor horário para as atividades. Cabe as pais garantir que o estudante cumpra a programação.

Organize um local de estudos apropriado

É crucial que a criança ou adolescente tenha um cantinho de estudos apropriado em casa. Não será muito fácil manter a concentração para responder a atividade da escola na sala de casa enquanto outras pessoas assistem televisão, por exemplo.

Então, ter um local reservado e silencioso será de grande relevância para o estudante focar no seu aprendizado. Garanta que o estudante tenha todos os materiais necessários ao seu alcance e evite que ele seja interrompido no momento de estudo.

Incentive a autonomia

Por fim, lembre de incentivar a autonomia do seu filho nos estudos. Ajudar no dever de casa não é dar as respostas ou fazer você mesmo a tarefa. O papel dos pais é auxiliar, dar dicas, orientar e esclarecer as dúvidas do estudante durante o processo. Nesse sentido, busque incentivar todos os dias a aprendizagem ativa.

