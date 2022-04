Dar o seu primeiro feedback é motivo para frio na barriga? Saiba que você não está sozinho nessa! Na realidade, muitas pessoas podem ficar ansiosas na hora de dar um feedback, por si só, quem dirá o primeiro.

Afinal, é algo novo, tanto para você, quanto para quem ouve. Por isso, saber como preparar essa conversa é fundamental para construir um bom desenvolvimento com o seu liderado. A seguir você encontra detalhes importantes para isso.

Dicas para dar o seu primeiro feedback

Na hora de dar o seu primeiro feedback você não precisa listar as situações de maneira robotizada. Lembre-se de que, acima de tudo, trata-se de uma conversa que visa o crescimento e desenvolvimento de quem recebe a mensagem.

Sendo assim, parta do pressuposto de que é um café para conversar sobre trabalho. Sem cobranças excessivas, sem acusações e muito menos sem ofensas. Seja respeitoso, pratique a empatia e escute o seu liderado. Tudo isso ajuda na hora de construir uma conversa fluída.

Sendo assim, veja os passos que podem lhe ajudar a atingir esses resultados:

1. Analise a situação com clareza e sem viés pessoal

O primeiro passo é a análise do que aconteceu. Analise com clareza, leveza e sem nenhum tipo de viés pessoal. Apenas se atenha ao que realmente ocorreu, de maneira prática.

Quais foram os resultados? O que foi bom, e ruim? O que poderia ter sido diferente? Quais mudanças deverão ser implementadas?

Esses e outros questionamentos ajudam na hora de analisar o desempenho de um determinado empregado.

2. Liste os “problemas” e as potenciais soluções

Liste os problemas que foram detectados na parte da análise. Faça isso de uma forma sincera e justa, obviamente. Em seguida, procure analisar e apontar quais seriam as potenciais soluções e os melhores caminhos para cada problema encontrado. Isso ajuda na hora de auxiliar o colaborador no seu desenvolvimento profissional.

3. Marque um momento para conversar

Marque um momento para ter uma conversa com o liderado. Na hora de dar o seu primeiro feedback, não vá cair no erro de fazer isso nos corredores da empresa, ok? Pelo contrário: escolha um ambiente confortável e que forneça a privacidade necessária para esse momento.

4. Comece com os fatores positivos e só depois apresente os problemas

No momento em que a conversa estiver acontecendo, siga uma espécie de roteiro: Apresente os fatores positivos, depois os negativos, em seguida os esperados e finalize com um discurso que demonstre o quanto a corporação preza pelo desenvolvimento e crescimento do colaborador.

Depois dessas etapas, torna-se viável seguir o passo abaixo.

5. Tracem metas e mudanças em conjunto

Em conjunto, tracem metas e mudanças que podem ser positivas e promissoras no curto, médio e longo prazo. Deixe que o colaborador fale sobre o ponto de vista dele, além de apresentar quais são as projeções e sonhos que ele mesmo possui.

Afinal, tudo isso pode ser usado na hora de traçar o desenvolvimento e as metas essenciais para o crescimento mútuo.

Pois lembre-se: dar o seu primeiro feedback é algo que visa o crescimento do seu liderado, e não apenas da empresa, certo? Parta dessa ideia e mãos à obra!