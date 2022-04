Diel Energia abre 20 vagas de emprego

A Diel Energia, que atua na área de gestão de refrigeração e indústria do frio, anunciou a abertura de 20 vagas de emprego para profissionais interessados em trabalhar nos seus times de vendas, growth, marketing, operações e sucesso do cliente.

Há chances para as posições de Analista de Growth e Estratégia, Application Engineer- HVAC/R, Coordenador(a) de Processos Operacionais, Coordenador(a) de Sucesso do Cliente, Estagiário(a) de Processamento, Estagiário(a) de Projetos, Estagiário(a) Operação de Campo, Finance Manager, Head De Operações & Projetos, Key Account, Partner Success, Sales Ops, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas a empresa reforça que busca novos talentos que compartilhem de seus valores, tais como: foco, transparência, agilidade, respeito, autonomia e trabalho em equipe. Além disso, a Diel Energia oferece salário competitivo, day off de aniversário, cartão de benefícios flexível, horário de trabalho flexível e acesso ao GymPass.

Sobre a empresa

Com uma equipe multidisciplinar e muito engajada, a Diel Energia vem construindo a nova era da gestão de refrigeração e da indústria do frio por meio de tecnologias inovadoras, contribuindo para uma operação mais eficiente e sustentável.

Por meio de sistemas inteligentes, a empresa ajuda outros negócios a controlarem os seus equipamentos e monitorar a eficiência em tempo real, de qualquer lugar, de uma forma muito mais fácil.

Como se candidatar

Os interessados podem se inscrever por meio do link https://diel.gupy.io/, onde também estão disponíveis a lista completa de vagas e informações sobre requisitos e escopo de atuação.

O que achou deste conteúdo? Compartilhe com sua rede e aproveite para acompanhar o que acontece no mercado de trabalho diariamente no Notícias Concursos.