Diga que valeu: Primeira edição do CarnaSal chega ao fim; confira registros da festa

Já cantava Bell Marques em uma das composições de Alexandre Peixe: “Não vou chorar, nem vou me arrepender. Foi eterno enquanto durou, foi sincero o nosso amor, mas chegou ao fim”. Após três dias de festa, o CarnaSal transformou um domingo em quarta-feira de cinzas com o fim do evento que movimentou a capital baiana.

Realizado no WET Paralela, a primeira edição da festa, que surgiu como uma forma de não deixar o Carnaval, na cidade onde ele é tradição, passar em branco, o CarnaSal recebeu grandes nomes da Axé Music ao longo do feriado prolongado, para fazer com que a fantasia se mantivesse eterna.

Com uma grade 100% baiana, o público pôde conferir no último dia de festa as apresentações de Bell Marques e Olodum, Banda EVA, Alexandre Peixe e Psirico. Veterano na folia, Bell Marques não escondeu a emoção de reencontrar com o público e poder ver o sorriso no rosto dos fãs após dois anos de pandemia.

Foto:@mottaphotos

O fato de ter uma grade com artistas da casa foi um dos mais elogiados pelo público que aproveitou o evento e também pelos artistas, como Tuca Fernandes que celebrou poder reencontrar os colegas de profissão em casa no dia em que se apresentou.

“Isso que é bacana, estar com a minha galera e com os meus colegas de profissão em um momento tão importante quanto esse, que é a retomada de eventos no país. A gente precisa de mais festas como essa, que valorize o que é da terra”.

Foto:@mottaphotos

Todo clima de Carnaval foi mantido para a festa. Ambulantes na entrada do circuito, abadá, camarote e o tradicional encontro de trios, que promoveu parcerias como as de Olodum e Banda Eva, Tuca Fernandes e Durval Lelys e Carlinhos Brown e Saulo Fernandes.

Foto:@mottaphotos

E com uma outra frase também já cantada por Bell Marques, nos despedimos. “Então diga que valeu, o nosso amor valeu demais, foi lindo…” e pode vir mais. Até um próximo CarnaSal e o Carnaval de 2023.