Dinheiro esquecido: 1,6 milhão de pessoas receberão valores na 2ª fase

A segunda fase do Sistema de Valores a Receber do Banco Central (BC), prevista para começar na próxima segunda (2), foi adiada. O motivo não foi informado.

A expectativa é que novas informações sejam divulgadas oficialmente no decorrer desta semana. A previsão é que R$ 4 bilhões sejam devolvidos a cerca de 1,6 milhão de pessoas e empresas.

O BC argumentou que a greve dos servidores que terminou ainda na última semana atrasou o cronograma de atividades. O objetivo inicial era fazer com que os trabalhadores pudessem aplicar as melhorias no sistema antes do início da segunda fase das consultas. Com a paralisação, isso não pôde acontecer de fato.

Novos valores entrarão no sistema, além dos cotadas na primeira fase. Confira a seguir a origem do dinheiro esquecido que poderá ser consultado a partir da semana que vem:

Tarifas que foram cobradas de forma indevida, previstas ou não em contratos e termos do BC;

Parcelas ou obrigações que são relacionadas às operações de crédito cobradas de forma indevida, e também não previstas anteriormente por meio de contratos e termos;

Contas de pagamento poupanças ou correntes que foram encerradas com saldo disponível;

Contas que foram mantidas por distribuidoras de títulos e corretoras ou valores mobiliários encerrados, que possuem saldo disponível;

Entidades que possuem liquidação extrajudicial;

Fundo Garantidor de Créditos;

Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito.

No início das devoluções, a pessoa física ou o proprietário da empresa só podiam verificar os valores esquecidos referentes a contas corrente ou poupanças encerradas com saldo disponível, recursos não retirados de grupos de consórcio encerrados e cotas de capital ligadas a cooperativas de crédito.

Consulta e saque dos valores esquecidos

Uma novidade vai facilitar a vida dos brasileiros nessa segunda fase. Não será mais necessário agendar uma nova consulta para verificar o total dos valores a serem sacados. Portanto, a partir do momento em que o cidadão fizer a primeira consulta para descobrir se possui dinheiro esquecido poderá resgatar a quantia.

Para ter acesso aos valores, basta informar o CPF ou CNPJ, a data de nascimento ou de criação da empresa, e a senha cadastrada no portal gov.br. A instituição financeira terá até 12 das úteis para enviar o dinheiro via Pix. Caso essa opção não seja oferecida, será necessário entrar em contato com o banco em um dos canais informados para solicitação.