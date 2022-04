Dinheiro esquecido: Novas datas para consultas e saques

De acordo com o banco, foi necessário a extensão da primeira etapa do programa, uma vez que as instituições financeiras atualizaram as informações e liberaram mais valores esquecidos para os correntistas.

O Banco Central (BC) prorrogou o prazo para consultar e sacar o dinheiro esquecido por meio do Sistema Valores a Receber. Um novo calendário foi liberado. De acordo com o banco, foi necessário a extensão da primeira etapa do programa, uma vez que as instituições financeiras atualizaram as informações e liberaram mais valores esquecidos para os correntistas. Por esse motivo, o Banco Central orienta que todos os cidadãos repitam o procedimento de consulta, realizado pelo site. Vale ressaltar que os valores costumam ser devolvidos em até 12 dias úteis após a solicitação. Novo calendário Ano de nascimento do cidadão ou da empresa Data de liberação até 1947 28 de março 1948 a 1954 29 de março 1955 a 1959 30 de março 1960 a 1963 31 de março 1964 a 1967 1º de abril repescagem até 1967 2 de abril 1968 a 1971 4 de abril 1972 a 1975 5 de abril 1976 a 1979 6 de abril 1980 a 1981 7 de abril 1982 a 1983 8 de abril repescagem até 1968 a 1983 9 de abril 1984 a 1985 11 de abril 1986 a 1988 12 de abril 1989 a 1992 13 de abril 1993 a 1997 14 de abril a partir de 1988 15 de abril repescagem 1984 em diante 16 de abril Fontes dos valores esquecidos Na primeira fase do programa, os valores que estão sendo liberados são de origem das seguintes situações: Contas correntes ou poupanças encerradas e não sacadas;

Cobranças indevidas de tarifas ou de obrigações de crédito previstas em termo de compromisso assinado com o BC;

Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de associados de cooperativas de crédito;

Grupos de consórcio extintos. Vale lembrar que uma nova rodada será liberada em breve. Portanto, o site será atualizado para novas consultas. Na ocasião, serão incluídas as seguintes fontes de recursos: Cobranças indevidas de tarifas ou obrigações de crédito não previstas em termo de compromisso;

Contas de pagamento pré-paga e pós-paga encerradas e com saldo disponível;

Contas encerradas em corretoras e distribuidoras de títulos e de valores mobiliários;

Demais situações que resultem em valores a serem devolvidos, reconhecidas pelas instituições financeiras. Veja como consultar e sacar o seu dinheiro esquecido Confira o passo a passo: Acesse o site na nova data divulgada pelo BC. Quem esqueceu a data pode repetir o processo no dia indicado para repescagem; Quando entrar no site, basta fazer o login com a conta Gov.br (nível prata ou ouro). Se o cidadão ainda não tiver conta nesse nível, deve fazer logo o cadastro ou aumentar o nível de segurança (no caso de contas tipo bronze) no site ou no aplicativo Gov.br. O Banco Central aconselha ao correntista não deixar para criar a conta e ajustar o nível no dia de agendar o resgate; Leia e aceite o termo de responsabilidade; Verifique o valor a receber, a instituição que deve devolver o valor e a origem (tipo) do valor a receber. O sistema poderá fornecer informações adicionais, se for o caso. A primeira etapa da consulta só informava a existência de valores a receber, sem dar detalhes. Por fim, é preciso clicar em uma das opções indicadas pelo sistema para realizar o resgate: “Solicitar por aqui”: para devolução do valor via Pix em até 12 dias úteis. O usuário deverá escolher uma das chaves Pix e informar os dados pessoais e guardar o número de protocolo, caso precise entrar em contato com a instituição.

“Solicitar via instituição”: a instituição financeira não oferece a devolução por Pix. O usuário deverá entrar em contato pelo telefone ou e-mail informado para combinar com a instituição a forma de retirada.e Veja o que é sucesso na Internet: