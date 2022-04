Docelandia traz Páscoa divertida para o Shopping Bela Vista

A época mais doce do ano chegou ao Shopping Bela Vista. E para trazer muita diversão para as crianças nesta Páscoa, o Shopping Bela Vista tem o parque temático Docelandia, desde o dia 7 de abril, na Praça Central (Piso L1).

Voltado para crianças de dois a 10 anos, a Docelandia é um evento alusivo ao coelhinho da páscoa e toda a sua doçura. O parque é composto por xícaras giratórias, escorregador, piscina individual, jogo da memória, camas elásticas baby, torre com tobogã e escorregador. Para garantir a segurança dos pequenos, todas as atividades serão conduzidas por monitores treinados, que darão dicas de funcionamento, segurança, regras do evento, entre outros.