Dois homens são assassinados a tiros na BA-093, Região Metropolitana de Salvador

Dois homens foram assassinados a tiros neste final de semana na BA-093, na altura do povoado de Água Fria, que pertence à cidade de Mata de São João, Região Metropolitana de Salvador. De acordo com informações da Central de Polícia, uma das vítimas se chama Antônio Luciano Nascimento Santana. Já o outro homem ainda não foi identificado.

Moradores chamaram a Polícia Militar por meio do 190 e informaram que as vítimas estavam ao solo. Ao chegarem no local, os PMs constataram a situação e acionaram o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc).

Segundo informações do G1 Bahia, o caso foi registrado pela 25ª Delegacia de Dias D’Ávila e será encaminhado para Mata de São João. A autoria e a motivação do crime, que aconteceu no domingo (3), são desconhecidas.

