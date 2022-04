Domingo de Páscoa vem aí! Saiba onde comprar ovos de chocolate para feriado

Foto: Reprodução/Instagram

O Domingo de Páscoa é marcado pelo encontro familiar, comida boa e, principalmente, ovos de Páscoa. Como aqueles que produzem em menor escala fecham as encomendas doces dias antes da feriado, é bom ficar ciente que ainda dá para encontrar o chocolate perfeito.

Confira lugares em Salvador onde você (ainda) pode comprar as delícias de Páscoa:

Confeitaria Priscilla Diniz

A Confeitaria Priscilla Diniz, eleita a melhor confeitaria de 2021, está com um vasto cardápio com alternativas ainda disponíveis para compra. O menu especial de Páscoa da Confeitaria conta com meios ovos de Páscoa nos mais variados recheios, ovos tradicionais, coelho de chocolate gigante, pirulito de biscoito, lata com guloseimas, caixas com mini ovinhos e mais.

Os doces da Priscilla Diniz estão à venda a partir de R$ 25. Saiba mais sobre a Confeitaria!

Com várias opções para pronta entrega, a Bendito Salgado oferece não só ovos de Páscoa, como também outras delícias doces. Dentre as opções, estão: barras recheadas (nos sabores caramelo, chocolate branco com nutella, kitkat e ninho com nutella), bolo vulcão, bombons temáticos (nos sabores cenoura, charge, crocante branco, oreo e prestígio), cestas de café da manhã, cones trufados e, claro, ovos de Páscoa tradicionais e de colher.

Para realizar o pedido na Bendito Salgado, basta acessar o site. As guloseimas saem a partir de R$ 2,50 (bombom/unidade) até R$ 349,90 (cesta de Páscoa).

Opções do Salvador Shopping e Salvador Norte

As lojas do Salvador Shopping e do Salvador Norte Shopping, tanto físicas quanto online, oferecem ofertas especiais para a Páscoa. O Salvador Shopping Online oferece kits corporativos infantis das marcas Kopenhagen, Mendoá Chocolates e Havanna, pelo valor de R$ 219,90. Já o Salvador Norte, oferece opções a partir de R$ 3,20, com opções zero açúcar, zero lactose, ovos recheados e gourmet.

