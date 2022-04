Douglas comenta itens deixados por Scooby no BBB 22: ‘esqueceu cueca e o PA’

Eliminado com 55% dos votos em paredão contra Douglas e Eli na quinta-feira (21), Pedro Scooby deixou o legado dele no BBB 22. Na noite desta sexta-feira (22), Douglas comentou sobre os diversos pertences esquecidos pelo surfista no reality.

O assunto começou após os brothers comentarem que Arthur foi eliminado da prova da imunidade porque esqueceu de abertar o botão. “Foi algo muito bobo, nem eu consigo imaginar”, comentou Paulo André.

“Vocês viram? O Scooby esqueceu cuecas…”, comentou Eliezer de uma hora para outra. “…Esqueceu cueca, bermuda, deixou o P.A aí”, completou Douglas.

