Doze pessoas são presas por envolvimento em rinha clandestina em Santo Antônio de Jesus

Doze pessoas foram detidas no município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, por promover “tinha” clandestina de pássaros silvestres. A prisão aconteceu durante a ‘Operação Canto Livre’, deflagrada pelo Ministério Público Estadual e pelo 14º Batalhão da Polícia Militar. Um total de 60 passarinhos, em maioria papa-capins, foi apreendido.

O evento ilegal acontecia em uma residência localizada na Travessa da Rua C, do Loteamento Recanto dos Prazeres, bairro do Cajueiro.