Dufry abre NOVAS vagas de emprego pelo país

A Dufry anuncia novas vagas de emprego para profissionais de diversas áreas em Salvador, Porto Alegre e Fortaleza. Para ser considerado para um cargo, é necessário atender a todos os requisitos da empresa. Confira todos os detalhes!

Dufry está contratando profissionais no Brasil

A Dufry, uma agência global de viagens, tem vagas de emprego em Salvador, Porto Alegre e Fortaleza para profissionais especialistas em diversas áreas. Os seguintes empregos e seus requisitos estão entre as oportunidades disponíveis:

Estagiários em Compras Internacionais : superior em andamento, inglês avançado e Excel avançado;

: superior em andamento, inglês avançado e Excel avançado; Especialistas de E-Commerce : graduação completa, inglês fluente, experiência na função, conhecimento em Google Analytics e Excel avançado;

: graduação completa, inglês fluente, experiência na função, conhecimento em Google Analytics e Excel avançado; Líder de Vendas : formação superior concluída, experiência na função e gestão de equipes;

: formação superior concluída, experiência na função e gestão de equipes; Vendedores: ensino médio completo, experiência na função, facilidade de comunicação e foco em múltiplos atendimentos.

Além da remuneração compatível, os selecionados contam com uma série de vantagens que podem incluir, plano médico, desconto em produtos, programa de treinamento, vale refeição, participação de lucros, plano odontológico, seguro de vida e vale transporte.

Todas as funções citadas anteriormente estão disponíveis para candidatura de profissionais PCD, negros, mulheres, LGBTQIA +, independente de gênero, cor, raça ou religião, incentivando e aumentando ainda mais a inclusão e diversidade dentro da companhia.

Veja também: Oceaneering divulga NOVOS empregos; veja os cargos

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das vagas em aberto, os candidatos devem acessar o site de participação, ler todas as informações e requisitos para a ocupação desejada e anexar um currículo profissional atualizado com todas as informações necessárias.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos!