Dupla armada atira em jovens em frente a templo religioso

Ascom PM/Arquivo

Dois homens ficaram feridos, na tarde desta terça-feira, 05, após serem baleados em frente a um templo de religião de matriz africana, localizado na Travessa Jardineira, no bairro do Jacintinho, em Maceió.

Informações da Polícia Militar dão fala que as vítimas, de 23 e 27 anos, estavam sentadas na porta do templo religioso quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram os disparos de arma de fogo.

Informações extraoficiais dão fala que um dos feridos estaria trabalhando em uma reforma no local e o outro seria filho de santo.

Após atentado, a dupla fugiu em direção a Grota do Reginaldo. O Samu foi acionado, mas quando os socorristas chegaram ao local as vítimas já tinham sido levadas ao Hospital Geral do Estado (HGE), no Trapiche, por populares.

Uma guarnição motorizada da Força Tática Raio 04, que realizava patrulhamento pela região, foi acionada e esteve no local, mas as vítimas já tinham sido socorridas. A equipe foi orientada pelo Copom Maceió a se deslocar ao HGE para colher detalhes sobre o atentado.