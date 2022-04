Durante masturbação, jovem de 20 anos sofre enfisema pulmonar

Um jovem, de 20 anos, foi hospitalizado após sofrer um enfisema pulmonar enquanto se masturbava na Suíça, país da Europa Ocidental. O caso raro foi relatado na última edição da revista ‘Radiology Case Reports’, por médicos do ‘Cantonal Hospital’ do mesmo país. De acordo com informações do site Metropóles, o paciente, de nome não revelado, buscou ajuda por conta de uma dor súbita no peito e falta de ar grave.

Ele foi socorrido e ao chegar no pronto-socorro apresentou inchaço no rosto e ruídos diante da pressão no pescoço, peito e braços. O artigo médico ainda explicou que o rapaz tinha histórico de asma leve não tratada e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH).

Exames de raio-X mostraram que o rapaz tinha ar preso no mediastino, um espaço no peito entre os pulmões. O diagnosticado aplicado foi de pneumomediastino espontâneo (SPM), uma condição que faz com que o ar escape dos pulmões e se aloje na caixa torácica, e enfisema subcutâneo profundo. No caso do suíço, o ar se espalhou pelo corpo, chegando ao crânio.