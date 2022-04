Durante noite de chuva, oitava sirene de alerta é acionada

Foto: Reprodução

Durante a noite de segunda-feira (18), mais uma sirene de alerta foi acionada em Salvador, desta vez na região de Mamede, no Alto da Terezinha, no Subúrbio. Esta foi a oitava sirene dos Sistema de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador acionada, sendo a segunda na localidade – um outro alerta havia sido emitido durante a tarde.

As outras sirenes tocaram em em Moscou, localizado no Castelo Branco e Calabetão. À tarde, as sirenes tocaram nas localidades de Bom Juá (Calabetão), Baixa do Cacau (São Caetano), Mamede (Alto da Terezinha). Pela manhã, sirenes dos bairros da Capelinha de São Caetano e Lobato foram acionadas.