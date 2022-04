Durval Lelys fala sobre participação no Carnaval de 2023 e retorno do Trivela

Se tiver Carnaval em 2023, pode ter certeza que Durval Lelys estará de volta relembrando de grandes momentos vivenciados, anteriormente com a marca Asa de Águia. Após adiar dois anos de trio elétrico devido à pandemia, o artista contou ao iBahia que pretende viver novamente a experiência de subir no caminhão no ano que vem com a confirmação do Carnaval.