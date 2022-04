É a cara da mãe? Conheça 5 mães de famosos baianos e compare

Fotos: Reprodução/Instagram

Pensou que teria que esperar até o Dia das Mães para conhecer as mamães dos famosos? O iBahia aproveitou a proximidade da data para trazer uma lista com cinco mães de celebridades baianas para você ver se consegue se encaixar na expressão “filho de peixe, peixinho é”.

Carla Perez, Léo Santana, Lore Improta, Márcio Victor e Xanddy foram os nomes escolhidos para aparecem com as matriarcas na publicação. Entre as caras e bocas teve até o símbolo do rock em uma brincadeira das redes sociais.

Confira: