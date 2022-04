‘É o momento de ressurgimento’, diz Bell Marques sobre show no CarnaSal

“É um projeto bem bacana, bem ousado, de um grupo baiano bem atrevido, pessoas que lutam para fazer as melhores coisas pela Bahia. As atrações estão participando e entendendo que é bacana para todo mundo. No meu dia, tenho certeza que vai ser muitíssimo bom”, diz.

Sobre o motivo dessa escolha, ele explica que é por causa da conexão identitária de suas músicas com o povo baiano. “Tem muito a ver com a ligação com a nossa terra, meu público, meus fãs na Bahia. Esse repertório nasceu aqui, então esse é o momento de ressurgimento. Vai ser muito bacana cantar para eles tudo isso”, diz.

“Os palcos têm sido para mim de uma importância muito grande porque eu tenho me divertido muito. Sempre digo, para o show ser bacana, o artista tem que se divertir com o público. Se fizer mecanicamente, não funciona. O palco, principalmente com o tipo de música que eu tenho, precisa ter uma energia muito positiva junto com quem está ali embaixo. A saudade tem feito com que eu me divirta junto com todos”, conta.