É possível pedir empréstimo de R$ 3 mil mesmo sem ter conta no Caixa Tem?

Disponível para a solicitação de empréstimo desde o mês de março, o aplicativo digital Caixa Tem está oferecendo microcrédito para dois grupos. A expectativa da Caixa Econômica Federal é de que ao menos 5 milhões de pessoas solicitem crédito.

O que muda é os limites de acordo com cada pessoa. As pessoas físicas podem solicitar de R$ 300 a R$ 1 mil, enquanto que as pessoas jurídicas podem solicitar um empréstimo pessoal de R$ 1,5 mil a R$ 3 mil pelo Caixa Tem. Ficou definido que o prazo para pagamento será de até 24 meses e com juros a partir de 1,95% ao mês.

Quem não tem conta no Caixa Tem pode solicitar o empréstimo?

Essa é uma pergunta que muitas pessoas têm dúvidas. Mesmo quem não tem no momento uma conta no Caixa Tem pode solicitar o novo empréstimo de até R$ 3 mil. No entanto, antes de conferir o que precisa ser feito para a solicitação do microcrédito, é muito importante ficar atento a algumas regras específicas, principalmente com dívidas ativas ou estar com o nome já na lista de inadimplentes.

Só poderá solicitar o novo empréstimo às pessoas físicas ou MEIs que não possuíam até o dia 31 de janeiro de 2022, alguma conta de crédito ativa pelo Sistema de Informações de Crédito. Os interessados precisam comprovar que exercem alguma atividade de prestação de serviços, logo podendo comprovar que ele tem uma renda neste momento.

Os valores obtidos só poderão ser utilizados para a compra de insumos, para o crescimento do capital de giro e aplicações que contribuam para aumentar a produção. Para os MEIs que desejam obter o novo empréstimo pessoal, é preciso comprovar ao menos 12 meses de faturamento com o seu CNPJ.

É possível obter um limite maior de empréstimo

Todos os valores que são disponibilizados para empréstimo no Caixa Tem se baseiam nos dados do cadastro atual da pessoa, como o histórico de crédito que a pessoa possui e a capacidade estimada de pagamento na data em que a Caixa realizou a análise.

Acima de tudo, é muito importante analisar se a quantia é útil e se de fato existem condições para que as parcelas sejam pagas. Ao realizar os pagamentos em dia, a pessoa vai construindo um bom histórico de comportamento de crédito e isso acaba facilitando o relacionamento junto à Caixa Econômica Federal.

O banco vai poder, em futuras avaliações, realizar uma nova análise de crédito e até liberar maiores valores para empréstimos em novas oportunidades, principalmente dentro do Caixa Tem, que vem sendo a principal ferramenta da Caixa Econômica Federal para expandir o seu número de clientes que solicitaram empréstimo pessoal.

Contudo, mesmo para os microempreendedores existe uma chance para o crédito no Caixa Tem ser reprovado. A única norma que pode impossibilitar a pessoa jurídica de receber o empréstimo é de ele ter dívidas ativas acima de R$ 3 mil até o dia 31 de janeiro de 2022, que foi a data definida como limite pela Portaria.