É treta! Maira ameaça Bruna Marquezine após curtida em comentário sobre Arthur

Maira Cardi e Bruna Marquezine se estranharam nas redes sociais neste domingo (24). É que a atriz curtiu um tweet que falava que não pagaria para não ler mais nada sobre Arthur Aguiar e a esposa. Essa ação desagradou a coach, que se pronunciou sobre o assunto através de comentário em um perfil de fofocas no Instagram.

“Eu falo o que acho… Quero saber quanto ela quer pagar pelo meu silêncio do que ELA SABE que eu sei sobre ela! Quem tem telhado de vidro NÃO abre a boca nem curte NADA! Mais aceito o dinheiro dela para CONTINUAR quieta como estive até agora, tudo que ela me pagar eu faço doação IMEDIATA para igreja Lagoinha Já com pedido de perdão a Deus por ter aberto a boca contando as coisas da vida dos outros , mas é que sou ser humano cheia de erros e tem coisa que não estou com espírito tão elevado assim e peco, não é sempre que sou capaz de dar a outra face! Me chama aqui @leodias ou será que a Lagoinha vai ganhar um pix?”, declarou a coach.

Bruna não se pronunciou diretamente sobre o assunto, mas curtiu o seguinte comentário de uma fã. “Alguém avisa para Maíra Cardi que chantagem é crime, que ficar pedindo dinheiro na internet pra não contar uma fofoca sobre alguém é considerado chantagem…. E que o crime aumenta quando praticado pelas redes sociais!! @BruMarquezine cabe um processo né”.

Após a repercussão da história, Maira voltou a falar sobre o assunto nas redes sociais. “Está circulando um comentário meu que fiz alguns dias atrás. Não sei se vocês lembram da história da Bruna Marquezine. Ela curtiu um comentário de uma pessoa que disse que pagaria todo o dinheiro do mundo para não olhar mais na minha cara e na cara do Arthur. Eu fiz um deboche dizendo que ela poderia depositar um pix na minha conta pelo meu silêncio”, comentou.

“Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Sempre. Eu aprendi na vida é que toda ação tem uma reação. Se a gente dá conta das reações, está tudo certo. Mas não é todo mundo que dá conta das reações feitas por si mesmo”, encerrou.

