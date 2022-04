É treta! Paulo André rememora indicação de Linn e detona sister: ‘contraditória’

Linn da Quebrada e Paulo André discutiram mais uma vez durante o jogo da discórdia desta segunda-feira (4) no BBB 22. O atleta relembrou o dia em que foi indicado pela cantora para o paredão e afirmou que a atitude dela foi contraditória, o que irritou a sister.

O medalhista também citou o dia em que a artista o criticou por só ter levado homens para o vip. “Uma que faz tempo é na qual ela queria vestir uma roupa na gente que não cabia. Ela veio até mim e questionou o por quê eu tinha levado só homens pro vip. E assim, a gente provou todos os dias que essa roupa não cabe na gente e que não é sobre isso. É sobre pessoas que eu tenho aliança, sobre conexões”, argumentou o brother.

“Quando eu dou o monstro pra Eslô e pro Lucas, ela fica curtindo, até então suave. Se fosse diferente, ela viria assim ‘não gostei’. Na indicação, o texto dela tava lindo mas no momento que ela fala que minha atitude interfere, ela foi contraditória. […] Ela no ao vivo, faz ao contrário do que fez ali dentro”, completou.

Paulo André refletiu após a dinâmica. “Caraca, que loucura isso. Semana passada eu não fazia nada na casa, era planta e agora sou o bambambam”, declarou.

