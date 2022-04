É vegano: veja receita de biscoito de maçã com canela

Um biscoito de maçã com canela vegana é a receita ideal para o café da manhã de quem pretende começar o dia de maneira leve. Confira abaixo o modo de preparo.



Ingredientes:

200 g de flocos de aveia

50 g de nozes

1 Maçã descascada e sem caroços cerca de 110g

120 g de tâmaras sem caroço (para substituir o açúcar)

1 colher de chá de canela em pó

3 colheres de sopa de óleo de coco ou azeite

1 colher de café fermento em pó

Modo de preparo:

Junte os flocos de aveia em um processador de alimentos até virar farinha. Acrescente as nozes e triture novamente. Em seguida, coloque também as tâmaras, a maçã, a canela, o fermento e o óleo de coco. Triture até virar uma massa moldável.

Ponha a massa a massa entre duas folhas de papel vegetal e esticar com um rolo da massa. Corte com a ajuda de um cortador e coloque as bolachas em um tabuleiro de forno. Cozinhe as bolachas por 15 a 20 minutos, ou até estarem douradas no forno preaquecido a 180ºC. Bom apetite!

