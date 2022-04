É vegano: veja receita de chancliche de tofu

Não faltam opções veganas para quem quiser ter um café da manhã memorável. A sugestão da vez é preparar um delicioso chancliche de tofu. Confira abaixo o modo de preparo:



Ingredientes:



500 g de tofu extra firme

1 limão

1/4 xíc. de azeite extra virgem

1/2 maço de manjericão

1/3 maço de coentro

1/2 xíc. de semente de

girassol tostadas

2 col. de sopa de levedura

1 col. de sopa de zaatar

1 col. de sopa de paprica doce

1 col. de sopa de gersal

pimenta do reino a gosto

gergelim tostado (para empanar)

salsa picada (para empanar)



Modo de preparo:



Amasse o tofu em uma tigela com a ajuda de um garfo e tempere com todos os infredientes, menos o gergelim e a salsa.

Coloque geladeira por 30 minutos e depois molde esferas pequenas. Empane no gergelim com salsa e sirva com seu pão favorito.

Leia mais sobre Gastronomia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.