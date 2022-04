Conforme informação oficial do Banco Central do Brasil (BCB), no trimestre terminado em dezembro último, o indicador IDAT acumula redução real de 3,7% em relação ao findo em dezembro de 2019, confira outras análises relacionadas ao mercado de trabalho.

Economia e mercado de trabalho: o IDAT-Salário sugere queda menos intensa do rendimento real

No mesmo intervalo, entre os trimestres encerrados em dezembro de 2021 e dezembro de 2019, os rendimentos reais habitual e efetivo no trabalho principal dos empregados com carteira caíram 7,0%e 8,4%, segundo a PNAD Contínua. Logo, o IDAT-Salário sugere queda menos intensa do rendimento real, destaca o Banco Central do Brasil (BCB).

A remuneração média real dos empregados na indústria de transformação

Conforme destaca o Banco Central do Brasil (BCB), a remuneração média real dos empregados na indústria de transformação, divulgada pela CNI, mostra tendência de queda desde 2018, intensificada nos últimos meses, diante do aumento da inflação.

A redução das folhas de pagamentos das empresa

Atualmente, o indicador está consideravelmente abaixo do registrado em 2019, em linha com o verificado na PNAD Contínua. O numerador do indicador deve ter diminuído durante a vigência do PEMER devido à redução das folhas de pagamentos das empresas que adotaram suspensão de contrato ou redução de jornada e salário no âmbito do programa.

O denominador do indicador

O denominador do indicador, número de empregados pagos, deve ter diminuído menos que proporcionalmente, já que aqueles com jornada reduzida ainda recebiam salários parciais e empresas com receita bruta superior a R$4,8 milhões em 2019 permaneciam obrigadas a pagar ajuda compensatória mensal no valor de 30% do salário para os empregados suspensos.

Os dados de rendimento médio real na PNAD contínua

Um fator que poderia estar impactando negativamente os dados de rendimento médio real na PNAD contínua é a recuperação mais acentuada, recentemente, de empregos no setor informal, que tradicionalmente possuem remuneração média mais baixa, pondera o Banco Central do Brasil (BCB).

Mudanças na composição da população ocupada

Conforme informa o Banco Central do Brasil (BCB), estimativas com base nos microdados da PNAD Contínua indicam que mudanças na composição da população ocupada têm contribuído para a redução do rendimento médio no período recente. Contudo, mesmo ajustando para a composição em variáveis relevantes, o rendimento médio real tem recuado na margem.

Recuo da série original do rendimento efetivo

A série original do rendimento efetivo, segundo a PNAD Contínua, recuou 7,0% e a corrigida para a composição diminuiu 5,8% no segundo semestre de 2021, sugerindo que o efeito composição teve papel limitado no recuo recente observado pelo Banco Central do Brasil (BCB).