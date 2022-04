Educação: Questões ambientais importantes em 2022

A educação ambiental tem um papel muito importante na construção de uma sociedade mais responsável. Ao longo dos anos temos acesso a diversas notícias que mostram o impacto negativo da ação humana sobre a natureza. Atualmente, é possível sentir na pele as consequências da relação destrutiva que desenvolvemos com o meio ambiente.

A falta de saneamento básico, o descarte incorreto de lixo e a emissão de gases poluentes são os principais culpados da degradação. Esse é um tema que tem presença marcada nos vestibulares, principalmente diante dos recentes desastres que afligiram nosso país. Por isso, separamos uma lista com algumas questões ambientais relevantes para o ano de 2022.

Questões ambientais importantes na atualidade

Queimadas

As queimadas em reservas naturais, como a Floresta Amazônica e o Pantanal, tiveram um aumento de mais de 80% de 2019 pra cá. Segundo os dados do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), essa crescente se deu principalmente pela interferência humana.

Os incêndios são parte do processo organizado e podem acontecer por causas naturais, como a seca. Contudo, o que observamos no Brasil é uma série de queimadas criminosas financiadas pela mineração e pelo agronegócio. Isso causa graves consequências ao ambiente, como o aumento da erosão e a poluição atmosférica.

Desmatamento

Outro problema bastante comum é o desmatamento ilegal, que assim como as queimadas, teve uma crescente nos últimos anos. O aumento de casos chegou a mais de 250%, e em menos de 50 anos, cerca de 20% da Floresta Amazônica já foi destruída.

O principal motivo é a expansão desordenada da produção agrícola e da atividade pecuária. O resultado disso é observado no desaparecimento de espécies nativas, na poluição do solo e no desequilíbrio do ecossistema.

Rompimento de Barragens

Essa é uma ameaça que paira diariamente sobre a população, principalmente daqueles que vivem ao redor dessas barragens. Desastres como o de Brumadinho infelizmente se tornaram comuns e tem ceifado centenas de vidas todos os anos.

